El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó hoy su respeto a los manifestantes que el domingo llegaron a Palacio Nacional, pero criticó a “quienes padecen amnesia, ahora gritan como pregoneros y antes callaron como momias” ante la situación de violencia en el país.

“Respeto a los manifestantes, hay que atenderlos con mucho respeto, garantizar todas las libertades. Se les debe dar atención especial, merecen atención especial”, señaló en su conferencia de prensa matutina.

Dijo que los integrantes de la marcha que partió de Cuernavaca y llegó a la Ciudad de México, entregaron un documento, tanto un escrito como un estudio del CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas) que es del 2018.

Añadió que “yo había quedado en que no iba a poder recibirlos, expliqué los motivos, no sólo porque tenía mi recorrido como todos los fines de semana, sino porque no quiero que se presenten situaciones de conflicto, en las que yo tenga que estar directamente involucrado, pero se dio la instrucción que fuesen atendidos”.

El presidente expresó que quienes hoy critican la política de seguridad, no cuestionaron en su momento la actuación del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna.

“Hay organizaciones afines al conservadurismo en el tema de la violencia, no están demandando, exigiendo una explicación cuando menos a los gobiernos que tomaron la decisión de aplicar el uso de la fuerza, el mátalos en caliente. Esas organizaciones no están pidiendo que se investigue a fondo”, manifestó.

Pidió dejar la hipocresía y las máscaras, porque “ahora resulta que los que guardaron silencio, no dijeron nada, siguen callados, por eso ofrecemos disculpas, porque este tema sí amerita debate”.

Precisó el respeto a los familiares de las víctimas, “a nuestros opositores que se manifiesten, se garantice el derecho a disentir, (pero), vamos a usar nuestro derecho de réplica, argumentando, no insultando”.

López Obrador consideró que “padecen amnesia y todo lo empiezan a ver, ahora están abriendo los ojos, a partir de que llegamos nosotros. Gritan como pregoneros y callaron como momias. Digo esto porque fui de los pocos que enfrente a esas autoridades y ese régimen y esa política en las plazas públicas, doy constancia de ello”, finalizó