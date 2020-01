Las ciudad de Wuhan comenzó a construir un hospital “especial” con mil camas para pacientes infectados, informó este viernes el estatal Diario del Pueblo.

La ciudad en la que surgió el brote de coronavirus ha dejado hasta el momento 25 muertos en China.

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter (plataforma censurada en China), el rotativo indicó que está previsto que las obras concluyan el 3 de febrero.

Construction of the special hospital with a capacity of 1,000 beds for patients with #nCoV2019 has begun in Wuhan, according to the model of the hospital built in seven days in Beijing to deal with #SARS in 2003. The construction is scheduled to be completed by February 3. pic.twitter.com/MtVgIG0liC

— People's Daily, China (@PDChina) January 24, 2020