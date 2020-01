Al parecer la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán (Cocotra) ya le halló el modo a la persecución de choferes de Uber en Morelia, pues trascendió que ya han llegado a un acuerdo con al menos 200 socios de esta app para que ya no sean detenidos, infraccionados y el auto llevado al corralón.

¿En qué consiste? Simple, en continuar con la corrupción. Así es, de acuerdo a diferentes audios que han llegado hasta la redacción de pcmnoticias.mx los choferes de Uber relatan en qué consiste este plan con el que Cocotra pretende cobrar por el “derecho de piso” a los choferes de Uber.

De acuerdo a los audios, Cocotra está solicitando $100 pesos por chofer a la semana, pero deben juntar cierta cantidad de choferes, mínimo 200 para que entonces le salga el negocio a la dependencia del Gobierno de Michoacán y de esta forma puedan conseguir hasta $20,000 pesos por semana, lo que significaría que al mes se llevarían $80 mil pesos, todo a costa de los socios conductores y los dueños de los autos utilizados para Uber.

Esta corruptela funcionaría a partir de que la Cocotra les repartirá una especie de holograma además de un código que se utilizarán cuando sean detenidos, en ese momento se identificarán y entonces se les dejará ir sin mayor problema. De esta forma solo serán detenidos los choferes que se nieguen a pagar la cuota semanal de $100 pesos y de esta forma poco a poco se le obligará a todos a pagar el dinero para evitarse problemas.

Sí se está haciendo un arreglo y se está invitando a los más que quieran jalar de a $100 pesos, tienes que dar los datos de tu vehículo, tienes que dar los datos de los, por ejemplo si rentas el coche, el dueño del coche también tiene que estar de acuerdo porque tienes que dar los datos del vehículo y del dueño del vehículo ¿para que? La neta no sé, ahí es donde se me hace el pinche pedo todo volteado porque está bien cabrón y estar pagando semanalmente $100 pesos y así ya no te agarra Cocotra y no hay pedo.