El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) señaló que las iniciativas de reforma al sistema penal y al Poder Judicial que pretende impulsar el Gobierno Federal y su partido MORENA, atentan contra los derechos humanos y las libertades.

Juan Bernardo Corona, Presidente del CEE-PRD, sostuvo que el Presidente de la República y sus seguidores de MORENA distraen a la población con sus ocurrencias como la venta del avión, sin embargo, “eso ya no lo podemos seguir tomando como un chiste, ni para hacer memes, debemos tomarlo como lo que es: un distractor de temas preocupantes”.

En la Tradicional Conferencia de Prensa semanal, el Dirigente Partidista consideró que las iniciativas de reforma al sistema penal y al Poder Judicial que se presentarían el pasado jueves, pero que con la filtración de los borradores, se presentarán el próximo 01 de febrero, son un atentado contra las libertades y los derechos humanos, además de la consumación de un gobierno totalitario.

Desde el PRD levantaremos la voz por un sistema judicial con absoluta autonomía. Me parece que construir un entramado de leyes altamente punitivas e inquisitivas no vendrá a disminuir la terrible violencia que padecemos. Señoras y señores, un México fuerte, justo y en paz no se construye a través de una tiranía, se construye con ciudadanos libres.