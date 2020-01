El 70% de los homicidios, asaltos y feminicidio se ejecutan en entidades gobernadas por el PRI y MORENA.

A más de 390 días del gobierno de López Obrador, caracterizado por la incapacidad y la ineptitud en la toma de decisiones, que califican al 2019 como el año más violento en la historia de nuestro país, el panorama para México se avizora complicado, aseguró el diputado federal de Acción Nacional, Armando Tejed Cid, quien señaló que de seguir en el mismo camino de la inexperiencia de la administración morenista se estima que este año podrían registrarse más de 30 mil homicidios dolosos, 110 mil robos a negocios y más de mil mujeres asesinadas.

“Las consecuencias negativas de este gobierno no son únicamente para los sectores más vulnerables, sino para la clase media, al que aporta al crecimiento de nuestro país, al sector empresarial, pero sobre todo vemos que la inseguridad no para. Lo más preocupante es que no vemos una estrategia real que logre modificar la caída y los números rojos que presentamos a un año deasumir el cargo”, expresó.

El Secretario de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados, señaló que, pese a que los legisladores federales le dieron el voto de confianza al gobierno de López Obrador para aprobar la Guardia Nacional, en el 2019 se registraron más de 29 mil 409 homicidios dolosos y de seguir en la misma ruta se estima que para el segundo año se presentarán más de 60 mil, lo que representa 80% más que en los primeros dos años del gobierno de Peña Nieto y 126% más que en la administración de Calderón.

Además, en dos años de administración se prevé que sumen 220 mil 020 robos a negocios, 55% más que en los primeros dos años del gobierno priísta y cerca de 80% más que en el de Felipe Calderón.

“Los homicidios dolosos, el robo a negocios y feminicidios son los delitos que más han incrementado mes a mes y comparativamente superiores en número a los de hace un año, resaltando que el 70% se ejecutan en entidades gobernadas por el PRI y MORENA”, señaló.

Aunado a ello, lamentó que de continuar sin una política para la protección de las mujeres podrían registrarse más de mil feminicidios durante el 2020, lo que representa 382% más que en el 2015.

“Es claro que no existe una estrategia real de seguridad pública y nuestro país vive la peor crisis de inseguridad, los índices más altos en violencia y asesinatos, no podemos seguir así, es tiempo de que el Presidente y su gabinete asuman la responsabilidad que les corresponde y dejen de buscar culpas en el pasado”, finalizó.