Genaro Medina Mateo: un referente que está destacando por su liderazgo. (Parte I)

—Tuve la oportunidad de intercambiar algunas concepciones con mi gran amigo Genaro Medina Mateo, un personaje académico que formó su carrera en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Eso fue indispensable con la finalidad de ir gestando una dirección que ha mostrado el lado más sustantivo que se enmarca en el escenario sociopolítico; esas cualidades y habilidades, influyeron sustancialmente para entablar un dialogo que enriqueciera la agenda desde una óptica crítica y analítica.

Quizá eso fue el detonante para compartir muchas experiencias que argumentan— que el trabajo que está realizando Genaro Medina, no solamente se sujeta a la solidez de un proyecto educativo, sino, se expande aun liderazgo político que ha venido empujando un dinamismo social a través de diversas plataformas que atractivamente muestran una capacidad a favorecer el avance sociopolítico por medio de la gestión, y la tarea en distintos campos que emprenden la labor al cuidado ecológico; esto, indudablemente me resultó interesante, porque actualmente nuestro Estado, requiere de nuevos referentes que impriman ideas y acciones innovadoras, frescas, y con una concepción flexible y dinámica.

Eso, rápidamente despertó mi atención ante los nuevos desafíos que actualmente van direccionando algunas circunstancias de nuestro quehacer en el ejercicio educativo; asimismo, del comportamiento que hemos venido analizando minuciosamente. Nunca descarté la posibilidad de tener una charla con mayor detenimiento; —fue interesante, porque siempre es muy valioso compartir y fortalecer el andamiaje cognitivo que viene promoviendo un activismo que ha empezado a despertar el interés no solo de un servidor, sino de varios cuadros que han movilizado una corriente de opinión muy positiva.

Las cualidades de liderazgo de Genaro Medina, han ido evolucionando porque consideramos importantísimo su funcionamiento que señala que hay una intención especial, de aquellos referentes que pueden identificarse con las causas justas. —De ahí conocí a Genaro; un hombre comprometido con la enorme labor social— que comulga con una visión destacada de contribuir con todo aquello que genere ideas emprendedoras para producir acciones a miembros de las comunidades educativas, sociales; y en aquellas ambientes que requieren de un rostro responsable que desempeñe un ejercicio de distribución altruista.

Naturalmente, observo que un joven académico, ha esbozado un carácter estricto ascendente en la opinión pública, ya que la acción que configura un vínculo, se convierte en una identificación personal digna de resaltar. —Por ello me comuniqué con Genaro, lo invité y aceptó. —Rápidamente le comenté que me resultó muy interesante observar el liderazgo que mantiene en los distintos ambientes educativos. —Le dije—que lo veía aquí y allá, por todos lados, emprendiendo nuevas acciones que recaen en la aplicación de una identidad que pueda proponer alternativas que repercutan positivamente en aquellos sectores sociales donde el activismo es fundamental.

—Genaro, has evolucionado muchísimo: no dude en mencionárselo. —Tu carrera académica es impresionante, y mas, ya que logró posicionarse basándose en la determinación dificilísima de dejar tu tierra en una comunidad de Guerrero; —el me agradeció, he insistió, que todo el trabajo que había cosechado, era producto de la cultura del esfuerzo y dedicación. —Inclusive se lo dije abiertamente: eso fue lo que me motivó a buscarte— porque he visto que estas promoviendo una opinión positiva que está ocupando un espacio sumamente de identificación, no solamente en el esquema instruccional, sino, en aquellos escenarios donde realmente se concibe el quehacer de campo arduo, irrestricto, responsable, flexible, humanista, social; ello, obedece a todos los mencionados contextos.

—Me agradeció, y me comentó —que está sembrando un esquema a fin de aportar nuevas ideas, donde se ponga por encima, aquellas acciones que hay que destacar con la intención de posibilitar una difusión y, desencadenar los mecanismos y herramientas coadyuvantes que aumenten el grado de desarrollo en dirección a generar un abanico de oportunidades que en gran medida, abran la franja y rompan la brecha para facilitar la capacidad de la sociedad a través del fomento a las políticas públicas.

—Le respondí que la gran influencia, está capitalizando una base de apoyo en distintos escenarios. —No solo has mostrado capacidad Genaro; —tu carrera académica que ha transitado por un sendero que moviliza la existencia de un líder carismático y emprendedor— ha ido armando una estructura fuerte sólida, y que es fundamental darle seguimiento. —Mostró un gesto alegre y comentó: que esto es sinónimo de no claudicar con las metas que uno se traza desde pequeño. —Esto puede ser el inicio alentador de un proyecto sociopolítico a corto, mediano y largo plazo; —se lo dije sin tartamudear, porque es más que evidente que la experiencia que aportas es emprendedora y, ha ido catapultando tu rostro a otro escenario, al político.

Continuará