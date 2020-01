El gobierno federal contempla cinco opciones para deshacerse del avión presidencial “José María Morelos”, entre las que destacan un trueque con el gobierno estadounidense y hasta rifarlo a través de la Lotería Nacional mediante seis millones de “cachitos” que constarían 500 pesos.

“En el caso de la lotería, serían 6 millones de números, de cachitos, 500 pesos; son 3,000 millones de pesos. El avión si son 130 millones de dólares (del avalúo), estamos hablando de 2,500 (millones de pesos), pero se le daría al que ganara el avión, ya incluido un servicio de operación de dos años o de un año”, puntualizó el presidente.

A unos días de anunciar su regreso a territorio mexicano, el presidente aseguró que ya empezaron a llegar propuestas y en México surgieron ideas de qué hacer con el avión que está valuado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 130 millones de dólares.

Las otras opciones

Además de la rifa, el presidente López Obrador comentó que otra de las opciones para la venta del avión presidencial es que haya un comprador único, como desde hace un año se busca.

Dijo luego de anunciar que regresaría a México, uno de los dos compradores interesados en la aeronave, que ha sido promocionada en un folleto hecho por la Sedena como un “orgullo nacional”, ofreció 125 millones de pesos.

“Nosotros no podemos venderlo abajo del avalúo de la ONU”, aseguró el presidente, quien agregó que si el comprado suma otros cinco millones de dólares, el avión es suyo.

Una alternativa más es rentar el avión presidencial, aunque todavía no se define el precio. Dijo que en el mundo hay un avión similar que se alquila por 70,000 dólares por hora, y según cálculos, si la Fuerza Aérea mexicana se encarga de su operación para que pueda volar la aeronave, el costo por hora es de 15,000 dólares, pero a ese precio habría que agregar el pago por el deterioro del avión y la ganancia.

Como lo informó a inicios de esta semana, otra posibilidad para vender la aeronave es que entre 12 interesados la adquieran, propuesta para la cual dijo que ya hay ofrecimientos.Dijo que de ser así, el dinero obtenido también sería utilizado para el sector salud de México.

“La venta a empresas en 12 partes, empresas nacionales. Hay ya dos ofrecimientos. Corresponde cómo a 11 mdd por empresa como sociedad, no es fácil esto, porque si el presidente no lo va a usar qué empresa lo va a usar, la verdad que fue un exceso, esto no debió comprarse”.