Acción Nacional respalda a sus gobernadores y por eso ha dialogado con ellos, así como con diputados y senadores, para presentar en conjunto una propuesta que dé viabilidad a un esquema de salud donde no se vulneren los derechos adquiridos de los mexicanos, se tenga amplitud de servicios y se conserve la gratuidad de los mismos.

Así lo dio a conocer el Presidente Nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, quien explicó que buscarán alternativas ante la necedad de cancelar el Seguro Popular, un programa muy bien evaluado para los mexicanos.

Durante su gira por Aguascalientes, donde acudió al primer informe del senador Antonio Martín del Campo, el Presidente Nacional expuso que es lamentable que los hospitales públicos estén cobrando para poder dar atención. “Un niño con cáncer tiene que ser atendido hoy, si no se muere, una persona que tiene que ser dializada requiere la atención hoy, si no muere”.

De ahí felicitó a los gobernadores del PAN, al destacar que son valientes por defender el interés genuino y legítimo de la gente que gobiernan.

Reconozco a los gobernadores del PAN, porque ellos sí levantaron la voz, porque ellos sí defienden a la gente a la que gobiernan y lo que están defendiendo es que sigan contando con una seguro que ya el Estado mexicano les había brindado y particularmente a los más necesitados, a los que no pueden pagar por sí una cuenta médica, no pueden pagar la medicina y menos una atención hospitalaria.

Asimismo, explicó que desde el PAN se apoyará a la sociedad de todas las formas posibles.

A todos los que ya están registrados en el Seguro Popular no están solos, a todos los beneficiarios del Seguro Popular les decimos que Acción Nacional los va apoyar en donde gobernamos, a través de nuestros gobiernos estatales; a nivel municipal lo haremos de igual forma.

Mientras que donde no es gobierno el PAN, se les darán los medios jurídicos para que puedan defender el derecho ya adquirido en el Seguro Popular.

Por eso nosotros hemos pedido al gobierno federal que enfoque los recursos en lo prioritario, que es la salud, que es la seguridad y no en las clientelas electorales que lamentablemente son programas que no tienen reglas de operación y no están mostrando efectividad, como Jóvenes Construyendo el Futuro o Sembrando Vida, en donde se va una gran cantidad de recurso público.