Cuando se presenta una infidelidad se enfrentan muchos procesos emocionales que pueden determinar el futuro de la relación, cada pareja tiene diferentes necesidades por eso mismo es importante que si se presenta una infidelidad y decides continuar con tu pareja es una decisión que te corresponde solamente a ti y nadie más.

Cito textal un artículo de María Jesús Delgado quien es psicóloga especializada en terapia individual, de grupos y de pareja. Se ha formado sobre todo en gestión de la ansiedad y del estrés, en el Tratamiento del Trauma y EMDR, así como en Psicoterapia Breve aplicada a los problemas de pareja.

En primer lugar, las aventuras extraconyugales no son consecuencia de los problemas en la pareja, pero la infidelidad deteriora la relación de pareja. No podemos justificar la deslealtad por los problemas presentes en la relación. En cualquier momento, la persona podría haber planteado el malestar a su pareja, pedir ayuda, o separarse. Además, no está justificado que persista el contacto habitual con la persona amante.

En segundo lugar, la persona infiel tiene que saber que las reacciones de su pareja son consecuencia del comportamiento desleal y engañoso que mantuvo con ella. El comportamiento de la víctima no corresponde a reacciones raras, son comprensibles y pueden extenderse en el tiempo.

Las emociones que siente el traicionado derivan del daño perpetrado al vínculo (este vínculo es similar al de los niños con los padres, la base segura desde la que explorar el mundo). Se ha perdido la seguridad, la persona traicionada cree que ya no puede esperar nada sólido de las relaciones: si la persona en quien más confiaba, le ha hecho daño… la sensación es que puede estar en peligro con cualquier otra. El infiel tiene que saber que ha producido a su pareja un trauma, no se trata de reacciones patológicas.

Además, es fundamental que la persona desleal cuente y narre (no se trata de explicar o justificar lo sucedido). La víctima necesita comprender: una narrativa coherente que tenga sentido, que cuadre. No se puede seguir mintiendo, ni en los detalles ni en los hechos. Seguir ocultando causa aún más daño: la pareja no puede sanar su sufrimiento.

Así, la persona infiel debe contar la historia real: qué le hizo involucrarse en la aventura prevendrá otras posibles aventuras. La víctima necesita tener poderosos motivos para pensar que no volverá a ocurrir, quiere saber detalles de la aventura. Cuanto más conocimiento tengan las personas sobre sí mismas, más podrá reconstruirse la confianza a través del aumento de credibilidad. Contar incluye la forma que tuvo de ocultar y las personas involucradas, o sea… las estrategias que desarrolló para vivir la experiencia de forma solapada.

Por otro lado, la persona víctima tendrá que prepararse para escuchar al otro, la desactivación emocional es necesaria. Entender su rabia le permitirá desincentivar una reactividad que puede ser peligrosa.

Finalmente, hay que evitar que ambos se hagan daño, poniendo límites y dando guías para regular el comportamiento entre ellos:

Cuánto tiempo pueden pasar juntos.

Si van a dormir juntos y/o van a tener relaciones sexuales.

Qué información se les va a dar a los hijos, a las familias de origen o a los amigos.

La persona traicionada, tendrá que aceptar el sufrimiento para impedir la escalada emocional destructiva. El abrirse a sentir las emociones, sin defenderse de ellas, le permitirá poder seguir con lo que importa.

Proceso de reconciliación

Tanto si deciden continuar juntos como si van a romper, el perdón entre los miembros de la pareja es necesario. Perdonar y pedir perdón se pueden dar separadamente. La persona ofendida puede perdonar sin que la persona ofensora esté arrepentida o pida perdón. Y también encontrarnos con que el arrepentimiento y la petición de perdón no implique la entrega de éste por parte de la víctima.

Si al final se separan, es importante cerrar la etapa antes de pasar a la siguiente: romper por huir del conflicto o para irse con la persona amante no suele dar buenos resultados (las personas se llevan los problemas a la siguiente relación).

Además, es necesario hacer pactos:

No dañarse más: hay que dejar claros los límites de lo intolerable (la traición, la mentira, los abusos verbales…).

Honestidad total

Poner el acento en la asertividad, los roles en la pareja, y la comunicación.

El trabajo, al final, está basado en la verdad, en la resolución de la ambivalencia, en la reparación del daño, en la gestión de los síntomas y en construir una nueva relación. Es la persona infiel la que tiene que reparar los vínculos que han sido dañados, es la mejor posicionada para ello. Pero dependerá de las siguientes variables para lograr una mayor rapidez en la mejoría y en el éxito en la reconstrucción de la pareja:

Empatía

Comprensión

Paciencia

Voluntad

Responsabilidad

Compromiso

Las estrategias de evitar hablar y negarse a contestar por parte de la persona infiel indican un compromiso limitado para reconstruir la pareja. La no admisión de la gravedad de lo que ha sucedido muestra el rechazo a asumir la responsabilidad de los actos consumados. Hablar es difícil pero completamente necesario, igual que hay que evolucionar desde la hostilidad y el daño hacia un ambiente cordial, y favorable al intercambio, por parte de la víctima.

Finalmente, Sternberg sugiere que el amor se basa en el compromiso, la pasión y la intimidad.

La pasión mejorará con la apertura al deseo y a las relaciones sexuales.

El compromiso, que es una de las partes más perjudicadas por la infidelidad, se rehará a través del esfuerzo que están haciendo los dos por seguir juntos.

La intimidad, dañada por el secreto y la mentira, sanará con la conducta de autorrevelaciónque nos muestra en toda nuestra vulnerabilidad. En otros contextos, esta manifestación de culpabilidad, se usaría para la acusación y aplicación del castigo pertinente, pero en el contexto de la pareja, una respuesta de aceptación y de reconocimiento de la tristeza y la vergüenza permitirá compartir esa debilidad e incrementar y abrirse a la intimidad perdida.

