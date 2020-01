Pobladores de la comunidad de La Soledad, en municipio Xochistlahuaca, Guerrero, encarcelaron al alcalde morenista Daniel Sánchez Néstor, por incumplir con la realización de obras, que formaron parte de su campaña.

De acuerdo con Reforma, los indígenas mixtecos liberaron posteriormente al edil, luego de que este se comprometió a exigir a los gobiernos federal y estatal que se pavimente la carrera La Soledad-Xochistlahuaca.

Posterior a su liberación, el alcalde afirmó: “Las demandas que me planteó la gente de La Soledad son justas pero les dije que yo no podía resolverlas porque en el Ayuntamiento no tenemos tantos recursos económicos”.

El alcalde indicó que los legisladores le redujeron el gasto en este 2020 al municipio porque,”no tiene padrino” dentro del grupo de la fracción parlamentaria de Morena.

“Xochistlahuaca es uno de los municipios con un enorme rezago social y es imperdonable que en vez de que aumenten el presupuesto, lo disminuyan”, expresó Sánchez Néstor.

Finalmente, detalló que fue un pequeño grupo el que lo encerró y que, además del diálogo, lo liberaron porque la mayoría de los pobladores no respaldaron la medida.