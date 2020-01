Donald Trump, Presidente de Estados Unidos informó que un tribunal de Estados Unidos le dio el visto bueno para iniciar la construcción de una de las secciones más grandes del muro en la frontera con México, dijo a través de su Twitter esta mañana.

Además resaltó que todo el muro está en construcción y otros tramos más están preparándose para comenzar su edificación.

Breaking News: The Fifth Circuit Court of Appeals just reversed a lower court decision & gave us the go ahead to build one of the largest sections of the desperately needed Southern Border Wall, Four Billion Dollars. Entire Wall is under construction or getting ready to start!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2020