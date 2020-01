Crítica de cine: Espías a escondidas

El ya pasado 2019 presentó diversas cintas de animación, pero una que llamó la atención de chicos y grandes fue “Spies in disguise” o Espías a escondidas por su título en español y que con una narrativa cómica y peculiar une (al menos en doblaje) a dos estupendos actores como Will Smith y Tom Holland, muy conocidos ya por ser un hombre de negro, un genio de la lámpara y el otro; pero no menos importante por destacar en el mundo Marvel por ser el nuevo e increíble Spider Man.

No obstante, aunque dotaron de personalidad a cada uno de sus personajes en esta cinta, no fue en taquilla o en la audiencia el éxito que quiza, bluesky, disney y century fox esperaban que fuera.

Aquí te dejo pues, la crítica de “Espías a escondidas”.

Comencemos…

Empecemos por saber de qué trata esta película.

El superespía Lance Sterling y el científico Walter Beckett son casi polos opuestos. Cuando los eventos dan un giro inesperado, Walter y Lance de repente tienen que confiar el uno en el otro de una manera completamente nueva. Ambos tienen que aprender a trabajar conjuntamente y así evitar que todo el mundo esté en peligro.

Ok cinéfilos, una vez entendido esto, la trama parece interesante cuando Sterling es convertido en una paloma; ahí se convierte en algo interesante y cómico para el espectador porque el humor es bastante bueno y visualmente complementan muy bien diálogos con los chistes que brinda la cinta.

Sin embargo, creo particularmente que no conecta a su cien por ciento con la audiencia, quizá el factor nostalgia es demasiado remarcado en una enseñanza de “los buenos son los buenos y los malos siempre serán malos”. Pero, para su ventaja este mensaje queda claro para los pequeños que disfruten de esta película.

Por momentos, predecible y por otros entonces, los directorees Troy Quone y Nick Bruno se empeñan en que quede claro el mensaje principal o la tercera idea de esta película dando unos inesperados momentos en el transcurso diciendo que la bondad del “hombre” o del “ser humano en general” no puede ser corrompida cuando se inculca desde la escuela principal llamada hogar.

Esta parte noble e ingenua de la cinta le corresponde al científico Walter Beckett (Tom Holland), lección que de una manera original y un poco “rara” enseña al súper espía y algo engreído de Lance Sterling (Will Smith).

Pero que una vez juntos, pudieran llegar a ser como una especie de …mmmm “nuevos hombres de negro” en caricatura. (jajaja)

Lo espectacular de esta película son la cantidad de efectos visuales que ofrece, además el soundtrack es bastante bueno ya que muchas de las escenas son bien congeniadas o digamos que generan una atmósfera adecuada para cada momento.

Las risas no faltan, por tan graciosos personajes que, cada uno a su manera conforman un dúo inseparable.

Destaco que la pelícua es entretenida, es divertida y que el mensaje queda bien impregnado en el espectador.

Así que, si Will Smith no te lleva a ver esta cinta sólo para escucharlo con un personaje sumamente carismático, entonces quizá Tom Holland te parezca sumamente divertido con un joven elocuente y de buen corazón como para invitarte a ver esta fusión de talento, acción y comedia.

A esta cinta le doy 2.5 estrellas de 5.

Sígueme en twitter como @GabyRecillas para más críticas de cine y en Instagram como gabsrecillash con más contenido cinematográfico.

Gracias a mis amigos de PCM Noticias como siempre por el espacio y les deseo un excelente año 2020.