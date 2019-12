Estimados legisladores, reciban un cordial saludo, no si antes comentarles lo siguiente:

Tenía la esperanza que de qué se asomara una oportunidad en el incremento presupuestario de uno de los subsistemas que más aprecio le tengo: el Telebachillerato Michoacán. Hace un par de días, precisamente les hice llegar una carta de algunas sugerencias que parten del resultado insatisfactorio de una institución que año tras año, sufre por resolver su problemática; dispongo del entendimiento de causa,que ya les han expuesto en un sinfín de ocasiones la situación actual; tengo la seguridad, de que ustedes por su cuenta, han podido recolectar información, porque es impensable que como legisladores y representantes del pueblo, no tengan conocimiento de la creciente demanda financiera que requería inminentemente esté organismo; eso de verdad créanme que sería muy incompetente de su parte.

—Si consideraron que no era necesario un incremento, déjenme decirles, que visualizo un año complejo a elsubsistema. En primera, porque va a crecer nuevamente la incertidumbre de las demandas que han estado atoradas y, que han sido originadas por la desatención de la actual dirección general y, variosfuncionarios que insisten que la viabilidad del Telebachillerato, se encuentra particularmente en condiciones óptimas a fin de operar su estructura;¿estamos de acuerdo que eso es completamente erróneo?; esté subsistema ha arrastrado por años, una trascendental crisis económica que se ha desgastadopor causas que han tenido implicaciones graves, ¿si lo sabían? ¿comprenden cuál es el patrón que ha originado esto? Si desconocían, permítanme elaboraruna sinopsis breve: ustedes nunca han previsto este escenario, puesto que quizá no están a la altura de representar a miles de jóvenes de las localidades que esperaban más de su disposición y voluntad; asimismo, ya que no evaluaron un techo financiero para resarcir el déficit que ha desencadenado relativamente un agujero que ha socavado profundamente en desajustes: habrá que redoblar esfuerzos en las comunidades, donde los padres de familia y estudiantes, les pusieron el ejemplo de cómo se trabaja en un sinnúmero de ocasiones; de igual forma, hay temas pendientes del Infonavit, ISR y IMSS que han establecido una ruptura permanente en el tema de las prestaciones ¿Es grave el problema verdad? Eso, por un lado; por otra parte, permítanmecompartirles que hay aproximadamente 30 instituciones que se focalizan en una situación excluyente a causa de que carecen de una normatividad de la SEE; ¿saben que constituye esto? Eso equivale a que, si persisten los problemas, estos ambientes de aprendizaje, se debilitarían y estarían en la antesala del ocaso. Seria una desgracia ¿no lo creen?

Por esas razones les envió está misiva, debido a que es notable que su postura ha sido decepcionante a que un ejercicio educativo puede dar un mayúsculo impulso y un trabajo de mayor calidad; sí el proyecto de estimación que trabajaron en comisiones, hubiera tenido una redistribución del paquete para inyectarleno solo financiamiento al Telebachillerato, sino máscertidumbre laboral: estaríamos hablando de un clima previsible en dirección a sacar más provecho. Si comparamos el esquema presupuestario, relativamente sigue igual; entonces, ¿dónde quedó su compromiso? ¿Qué no son ustedes aliados de la educación?, o ¿nada más aparentan? Déjenme decirles con todo respeto, que demostraron tal efecto. No puedo concebir todavía, una actitud de la diputada Adriana Hernández Iñiguez sonriendo contundentemente a la hora de levantar la mano, como sí el desinterés por la enseñanza, fuese un gesto inherente; curiosamente también observe a Ernesto Núñez con cierto menosprecio al sector de formación pedagógico de media superior, pero sobre todo, al contexto rural, porque seguramente nunca se ha tomado la molestia de realizar un recorrido y constatar la precariedad que se vive en algunas localidades.

Desconozco, no obstante, seguramente le causó indiferencia ya que siempre se han formado en instituciones privadas. Con toda sinceridad, le comparto que tenia muchas expectativas de ustedes; pero observo que no, desilusionaron por completo; su fruto ha sido pobre, tal vez porque existía un prejuicio ya establecido, no lo sé. Lo cierto, es que defraudaron a una comunidad educativa que había sembrado la esperanza de materializar ese marco financiero que tuviera la capacidad de resolver todas las demandas que han impedido un buen rendimiento del subsistema.

Ahora, el Telebachillerato tendrá que remar contra corriente, o más bien, un grupo de maestros del SUTTEBAM que han defendido a capa y espada todas las atrocidades que han querido perpetrar para desdibujar este organismo. ¿No les parece penoso?:que un bloque de trabajadores docentes y administrativos sea la columna vertebral y siempre de la cara por la institución. Estoy seguro que ustedes quedaron satisfechos con su trabajo, pero históricamente, cargarán en la consciencia una loza por haber manifestado abiertamente su estricta postura de no apostarle al ascenso y el fortalecimiento del Telebachillerato.

Sí existió una dirección sesgada para no incrementar la propuesta de crecimiento, han puesto entre dicho, no solo el respeto cómo la figura que abrazan, sino, constituiría un clima que ha sido empañado por un esquema clientelar provocado por algunos intereses. Espero que esté no sea el caso. Pero, de igual forma, han claudicado con el avance trascendental de una de las instituciones que créanme: ha traído aspiraciones de miles de jóvenes que encontraron un punto de referencia sustancial; la educación será siempre una apuesta de responsabilidad, no obstante, también de compromiso.

Ustedes no lo tuvieron, y eso traerá un efecto negativo que limitará la certidumbre laboral de muchos trabajadores; asimismo, será desfavorable a fin de crear condiciones óptimas para que él alumnado desarrolle sus capacidades al máximo. Ya era justo ¿no creen?, por años nos hemos situado en los últimos lugares de aprovechamiento; que vergüenza…….

Por cierto, un reconocimiento al valor de la diputada Cristina Portillo, que respondió a las expectativas del rubro educativo; asimismo, invitamos a aquellos diputados que se abstuvieron a votar, y que dicen ser aliados de la educación. Eso es, igual a votar en contra, ya que los puntos de acuerdo, pueden haber sido la diferencia con dos o tres votos ¿no lo creen así?

Feliz año 2020 estimados legisladores