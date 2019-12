Con la finalidad de erradicar cualquier tipo de violencia en contra de la mujer, la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado aprobó sanciones para quienes practiquen el acoso sexual digital.

La propuesta del diputado por el PAN, Oscar Escobar Ledesma, presentada en marzo de 2019, contempla la reforma de los artículos 169 al que se le agregan un antepenúltimo y penúltimo párrafo, se adiciona el artículo 169 bis, se reforma el artículo 197 y se agrega el 197 bis del Código Penal para el Estado de Michoacán.

El legislador albiazul explicó que se implementa una pena de 6 meses hasta 1 año de prisión para quien presione a una persona para cometer un acto de naturaleza sexual.

Debido a los avances tecnológicos y las prácticas digitales que se generan diariamente, es urgente tipificar como delitos ante los hechos que vulneren la vida privada de terceros, indicó.

Por lo anterior los legisladores aprobaron la iniciativa de reforma presentada por Oscar Escobar en la que se protege el derecho a la intimidad personal.

No vamos a permitir más acoso digital, no vamos a permitir que se vulnere la intimidad de las personas, no vamos a permitir que se manche el honor de los ciudadanos, eso a partir del día de hoy se terminó pues tipificamos el acoso sexual digital con penas de 6 meses a un año de prisión preventiva o de treinta a ciento veinte veces el valor diario de la unidad de medida a quien realice estas prácticas tan denigrantes.