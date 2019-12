Una corte federal en Texas determinó que en las próximas 48 horas Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad de México en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, será trasladado a una prisión en Nueva York.

De acuerdo a Brian New de CBS, García Luna renunció a su derecho de una audiencia de detención, por lo que permanecerá bajo custodia en Nueva York hasta el día de su juicio.

BREAKING: Former top Mexican security official, Genaro Garcia Luna, waived his right to a detention hearing. He will remain in custody until his trial in New York.

Garcia Luna was arrested in Dallas last week on charges he accepted millions in bribes from the cartel. @CBSDFW pic.twitter.com/KMMOrEfWs3

